Ontwikkelaar Piranha Games heeft aangekondigd dat MechWarrior 5: Clans in 2024 zal worden uitgebracht voor de PlayStation, Xbox en pc. De ontwikkelaar specificeert niet op welke Xbox- en PlayStation-consoles het spel beschikbaar zal zijn, maar we verwachten dat dit zowel de PS4 als de PS5, evenals de Xbox One en de Xbox Series X|S zullen zijn.

In 2019 bracht Piranha Games al MechWarrior 5: Mercenaries uit, de eerste singleplayer MechWarrior-game sinds 2002. Het is echter belangrijk om te weten dat er tussen 2002 en 2019 slechts twee andere MechWarrior-games zijn uitgebracht: MechWarrior Online en MechWarrior: Tactical Command. Hoewel de aankondiging van Clans geen garantie is voor meer MechWarrior-games in de toekomst, lijkt de franchise toch zijn voeten te hebben gevonden en meer frequente releases tegemoet te gaan.

Benieuwd naar MechWarrior 5: Clans? Bekijk dan de aankondigingstrailer hieronder.