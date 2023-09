Microsoft heeft de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt in het overnemen van bedrijven. Zo hebben ze natuurlijk heel Bethesda opgekocht en momenteel zijn ze de overname van Activision Blizzard aan het afronden. In de tussentijd is de Amerikaanse FTC echter in een rechtszaak met de softwaregigant verwikkeld over die laatste overname, wat geregeld nieuwe informatie oplevert.

Via een enorm lek via de FTC is nu een hoop informatie op straat komen te liggen, waaronder een email van Phil Spencer die openlijk spreekt over de overname van verschillende partijen. Zo heeft hij ook overwogen om Nintendo op te kopen, alsook Warner Bros. Interactive. In de mail wordt vooral uitgebreid gesproken over de overname van Nintendo, wat toch wel een carrière moment zou zijn, en goed voor beide bedrijven.

Ook stelt Spencer in de mail, die uit 2020 dateert, dat een ‘hostile take-over’ geen goede move zou zijn voor de lange termijnstrategie, al zou Microsoft daar wel de middelen voor hebben. Opvallend is ook dat hij aangeeft dat in zijn ogen de toekomst van Nintendo buiten hardware ligt. Toch wel een wat merkwaardige opmerking als je kijkt hoe succesvol de Nintendo Switch is – en ook was in 2020.

Het is duidelijk dat Microsoft dit (nog) niet heeft doorgezet en één van de redenen dat ze Warner Bros. niet hebben overgenomen is vanwege IP’s die ze dan niet zouden beheren wat minder zinvol zou zijn. Verder wordt Valve nog genoemd als overnamekandidaat, maar dat is slechts een opmerking tussen haakjes. De volledige email hieronder.