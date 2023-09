Nintendo Switch-bezitters die ook een abonnement hebben op Nintendo Switch Online kunnen sinds kort met F-Zero 99 aan de slag. Het is nu bekend geworden dat deze Battle Royale-game in de loop van de tijd meer content zal krijgen.

Op dit moment zijn er zeven parcours beschikbaar in F-Zero 99, maar dankzij de Japanse Nintendo-website weten we dat er meer onderweg zijn. Eind deze maand worden de eerste extra parcours toegevoegd, die oorspronkelijk aanwezig waren in de Queen League van het origineel. Midden november worden parcours toegevoegd uit de King League van het origineel.

Volgens dataminer LuigiBlood zijn er nog andere banen te vinden in de code van F-Zero 99. Het gaat dan om: Forest, Sulfur Swamp en Volcania. Wellicht dat deze ook nog naar de Battle Royale-titel zullen komen.

Dataminer OatmealDome heeft ontdekt dat er ook nog andere modi in de code van de game aanwezig zijn, die op dit moment niet speelbaar zijn. Waarschijnlijk worden deze in de toekomst toegevoegd. Het gaat om ‘Arcade Mode’ en ‘Survival Mode’.