Het Franse F1-team van Alpine heeft wat leuk nieuws te melden, want het heeft een heuse sponsordeal gesloten met Xbox. Dit werd aangekondigd zowel door Alpine op X, als door Chris Munson van Xbox Sports Partnerships in een officieel nieuwsbericht. Het gaat hier om een contract van meerdere jaren.

Concreet wil dit dus zeggen dat je binnenkort de logo’s van Xbox en Game Pass op de wagens van Alpine zal zien verschijnen. David Gendry van Alpine is alvast enthousiast:

“We are extremely pleased to be partnering with Xbox, a household name and strong leader in the gaming industry. Over the past years, we teamed up successfully on a few projects that reached successfully to our fans worldwide. We are now proud to consolidate this experience into a longer-term partnership, built on the foundation of our shared values with both Microsoft and Xbox.”