Wat ons betreft kan er nooit genoeg waardering zijn voor de Ace Attorney-serie uit de stallen van Capcom. Deze visual novels staan bekend om hun uitmuntende plot, mooie artwork en zet je hersenen goed aan het werk. De games zijn al even beschikbaar voor Xbox en andere platformen, maar nu de games ook naar Xbox Game Pass komen zal de serie een nog groter publiek weten te bereiken.

Dit pakket bevat Phoenix Wright: Ace Attorney en de twee vervolgen met subtitels Justice for All en Trials and Tribulations. Dit pakket verschijnt op 26 september op Game Pass. Nog niet genoeg zaken opgelost? Begin 2024 zal de beroepsgenoot van Phoenix, Apollo Justice, ook zijn weg naar Game Pass vinden met de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Deze trilogie bevat: Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies en Spirit of Justice.