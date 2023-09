Ubisoft heeft via blog/persbericht bekendgemaakt dat Massive Entertainment bezig is met The Division 3. De aankondiging kwam zonder veel bombarie, omdat het voornamelijk ter kennisgeving dient omtrent de komende aanstelling van Julian Gerighty als producer voor de The Division franchise in algemene zin.

Hieronder valt dus ook The Division 3, waarmee we een bevestiging hebben dat de game er zal komen, maar wanneer is niet bekend. Gerighty is op dit moment de creative director van Star Wars Outlaws en zal daadwerkelijk in zijn nieuwe rol stappen zodra die game is uitgebracht. Dit suggereert dat Massive Entertainment pas na de Star Wars-game echt volop met die game aan de slag gaat.

Gerighty is niet onbekend met The Division, zo was hij de creative director van het tweede deel en ook was hij betrokken bij de ontwikkeling van het eerste deel. In zijn toekomstige rol krijgt hij verantwoordelijkheid over The Division 3, maar ook Heartland en Resurgence.