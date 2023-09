Tijdens de onthulling van onder andere de iPhone 15 kondigde Capcom aan dat ze verschillende Resident Evil-games naar Apple platformen zouden brengen. Daar is nu iets meer duidelijkheid over gegeven. Zo zal Resident Evil 8: Village op 30 oktober verschijnen voor de iPhone en iPad.

In Japan zal de game dan gratis worden uitgebracht, waarbij het mogelijk is om de opening van de game te spelen. Als dat bevalt en spelers willen de rest ook spelen, zullen ze voor de game zelf rond de 32 euro moeten betalen. De Winter’s Expansion zal rond de 13 euro kosten.

Ook Resident Evil 4 Remake komt naar Apple platformen dit jaar, maar een releasedatum is nog niet bekend. De prijs van die game zal zo’n 50 euro bedragen, waarop hetzelfde systeem van toepassing is als bij Resident Evil 8. De applicatie is gratis te downloaden en het begin is te spelen, maar voor de rest zal je moeten betalen.

De releases zijn voor Japan bevestigd, maar of de games rond dezelfde periode ook in het Westen uitkomen is vooralsnog even afwachten.