Volgens de Twitter-gebruiker TheTipsterVG is er momenteel een videogame in ontwikkeling gebaseerd op de Scream-franchise. Het gerucht gaat dat Supermassive Games, dat natuurlijk bekend is van horrorgames zoals Until Dawn, The Quarry en The Dark Pictures Anthology, wellicht de ideale ontwikkelaar zou zijn om het witte doek van Scream naar de wereld van videogames te brengen.

De betrouwbaarheid van TheTipster is twijfelachtig. Hij beweert eerder een account te hebben gehad dat zich richtte op filmleaks, maar er zijn geen sporen van te vinden. Sommige van zijn volgers bevestigen zijn bewering, maar bij nader onderzoek lijken deze reacties vooral afkomstig te zijn van accounts met weinig volgers.

since it’s being discussed online… based on what i heard back in May there is indeed a game based on the Scream franchise in development. I never heard of a developer at the time but in all honesty Supermassive Games lines up pretty well. pic.twitter.com/5xycWfNhZH — The Tipster (@thetipsterVG) September 25, 2023

Hoewel de betrouwbaarheid van TheTipster twijfelachtig is, circuleert het gerucht al geruime tijd dat er een Scream-game in ontwikkeling is. Het lijkt dus niet volledig uit de lucht gegrepen te zijn. Ongeacht of het gerucht waar is of niet, zou je geïnteresseerd zijn in een Scream-game van Supermassive Games?