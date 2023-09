Sony en ‘hackers’ is iets wat ons gelijk terugbrengt naar 2011 toen het PlayStation Network een maand offline was. Sindsdien hebben zich op DDOS-aanvallen weinig vervelende gebeurtenissen meer voortgedaan, maar het is mogelijk dat Sony nu als geheel slachtoffer is geworden.

De ransomware groep genaamd ‘Ransomed.vc’ claimt namelijk dat ze toegang hebben tot alle systemen van Sony. Dit meldt Cyber Security Connect, al is het nog niet officieel bevestigd door Sony. De groep zou data bemachtigd hebben en dreigt de informatie te gaan verkopen.

Doordat ze toegang tot alle systemen hebben (of hebben gehad) is er veel informatie beschikbaar, waaronder presentaties, screenshots en meer. Het gaat om 6.000 bestanden, maar hierover merkt Cyber Security Connect op dat het aantal vrij laag is als ze toegang tot alle Sony systemen hebben (gehad).

Ze dreigen de informatie op 28 september online te zetten, wat suggereert dat dit de volgende stap is als er niet voor die datum een koper voor de informatie komt.