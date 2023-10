De maand oktober is officieel aangebroken en waar er in september al veel games uitkwamen, gooit de industrie er in oktober nog een schepje bovenop. Wekelijks verschijnt er een reeks van nieuwe titels en er zitten zeker mooie games tussen, zoals Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake II, Forza Motorsport, enzovoort.

Hieronder op een rijtje alle bevestigde releases voor oktober, maar weet dat dit lang niet alles is. Via de digitale stores verschijnen er wekelijks diverse, kleinere games. Het advies is dus ook om die platformen in de gaten te houden voor aanvullende releases.

Week van 6 oktober

Assassin’s Creed: Mirage (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Sword Art Online: Last Recollection (PS5/XSX/Pc)

Detective Pikachu Returns (Switch)

NHL 24 (PS4/PS5/XO/XSX)

Scorn (PS5)

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PS4/PS5/Switch/Pc)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Switch)

Overpass 2 (PS4/XSX/Pc)

Week van 13 oktober

Transformers: Earthspark – Expedition (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Honkai: Star Rail (PS4/PS5)

Lords of the Fallen (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Forza Motorsport (XSX/Pc)

The Grinch: Christmas Adventures (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Total War: Pharaoh (Pc)

Week van 20 oktober

Agatha Christie – Murder on the Orient Express (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Tennis On-Court (PS VR2)

Skull Island: Rise of Kong (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Sonic Superstars (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Gangs of Sherwood (PS5/XSX/Pc)

World of Horror (PS4/PS5/Switch)

Gargoyles Remastered (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Super Mario Bros. Wonder (Switch)

Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)

Week van 27 oktober

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (PS5/XSX)

Cities: Skylines II (PS5/XSX/Pc)

EA Sports UFC 5 (PS5/XSX)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PS VR2)

Dreamworks All-Star Kart Racing (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Alan Wake II (PS5/XSX/Pc)

Ghostrunner 2 (PS5/XSX/Pc)

Week van 3 november

The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

EA Sports WRC (PS5/XSX/Pc)

Quantum Error (PS4/PS5)

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe (PS4/PS5/XSX/Switch)

Jusant (XSX)

Star Ocean: The Second Story R (PS4/PS5/Switch/Pc)

Jumanji Wild Adventures (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

WarioWare: Move It! (Switch)

Welke games heb jij op je verlanglijstje staan en ga je deze maand halen? Laat het hieronder weten.