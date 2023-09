Morgenmiddag om stipt 17:30 uur zal Sony PlayStation bekendmaken welke games er in oktober beschikbaar gesteld zullen worden voor PlayStation Plus, als onderdeel van de line-up maandelijkse ‘gratis’ games. Voor het zover is kunnen we al een tipje van de sluier oplichten.

De betrouwbare leaker billbil-kun heeft via Dealabs bekendgemaakt welke twee games in ieder geval deel uit zullen maken van de games die we volgende maand mogen verwachten. Dit zijn: The Callisto Protocol en Farming Simulator 22.

Gezien zijn trackrecord nagenoeg foutloos is, is het zeer aannemelijk dat de games ook nu weer kloppen. Morgenmiddag krijgen we de definitieve bevestiging van de line-up, waarna de games volgende week dinsdag te downloaden zullen zijn.