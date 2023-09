Gisteren lekten al twee van de drie games, dit via de betrouwbare leaker bilbill-kun die vrijwel maandelijks voor de aankondiging de titels al bekendmaakt. Ook nu klopt het weer, want Sony heeft zojuist de line-up officieel aangekondigd en die bestaat uit de volgende drie games:

The Callisto Protocol (PS4/PS5)

Farming Simulator 22 (PS4/PS5)

Weird West (PS4/PS5)

Deze games zijn vanaf aanstaande dinsdag beschikbaar in de PlayStation Store voor PlayStation Plus abonnees. Het maakt hierbij niet uit welke tier abonnement je hebt, met elk van de tiers krijg je toegang tot deze games. In de video hieronder worden de drie games kort getoond.

PlayStation Plus abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.