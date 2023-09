Review | JBL Quantum TWS Air – Een tijdje terug behandelden we een ander product uit de Quantum-lijn van JBL, namelijk de JBL Quantum 910. Die ervaring was zeker niet verkeerd, maar het betrof hier wel een headset van formaat. Sommige gamers zitten liever niet met een behoorlijk zwaar apparaat op hun hoofd en ook aan dat segment heeft JBL gedacht met de JBL Quantum TWS Air earbuds. Dit segment groeit de laatste jaren als kool en concurrenten zoals Razer en Turtle Beach bieden hierin prima opties aan. Of de JBL Quantum TWS Air zijn plekje in het hart van gamers zal kunnen veroveren lees je in deze review.

Twee in een

In de verpakking treffen we de JBL Quantum TWS Air earbuds die, vanzelfsprekend, in een compact oplaaddoosje zitten. Naast de earbuds zelf zit er ook een USB-C ontvanger in het oplaaddoosje om op jouw console of pc aan te sluiten. Verder vinden we in de verpakking nog een USB-C naar USB-A kabel om alles op te laden en vier maten siliconen tips om op de earbuds te zetten. Het design van het oplaaddoosje en de earbuds zelf is lekker simpel, maar oogt ook modern. Gelukkig geen schreeuwerig ‘gamer’ design, je loopt niet voor paal wanneer je met de JBL Quantum TWS Air over straat gaat. Ondanks dat de earbuds op eerste oogopslag misschien wat log ogen zitten ze, bij gebruik van de juiste siliconen tips, comfortabel in onze oren.



De earbuds zijn, wanneer volledig opgeladen, goed voor zo’n acht uur aan afspeeltijd. Als je daarbij ook actief de microfoon gebruikt wordt dit gehalveerd naar vier uur. Het oplaaddoosje kan de earbuds vervolgens nog twee keer volledig opladen. Dit klinkt beperkt, maar is vrij logisch wanneer je kijkt naar hoe de USB-C ontvanger in het doosje is verwerkt. Er blijft simpelweg minder ruimte over om een grotere accu in het doosje te verwerken. De batterijduur is in zijn geheel dus wat korter dan wat we gewend zijn van de meeste earbuds, maar het valt zeker te verklaren. Je kan immers niet alles hebben.

Vreemde ervaring

De USB-C ontvanger is ideaal voor gamers, want eventuele vertraging die je met Bluetooth zou kunnen ervaren mag hier niet mee optreden. Daarnaast dient hij ook als verbindingsbrug bij gebruik van bijvoorbeeld een Nintendo Switch, waar je het eenvoudig inplugt. Bij gebruik van de USB-C ontvanger merkten wij geen vertraging qua audio tijdens het gamen. Het gebruik van die USB-C ontvanger op jouw console brengt daarbij nog een leuke bijkomstigheid. Door middel van wat JBL omschrijft als ‘Dual Source’ blijven de earbuds ook nog via Bluetooth verbonden aan jouw telefoon. Als je dan gebeld wordt, kan je makkelijk daar naartoe wisselen en het gesprek aannemen.



Het gebruik van de earbuds op de door ons gebruikte iPhone 14 Pro is echter een teleurstelling te noemen. Laten we het goede eerst benoemen: de microfoon van de earbuds is uitstekend. Ook met aardig wat wind op straat waren we goed verstaanbaar in diverse telefoongesprekken. De audiokwaliteit daarentegen is ronduit slecht te noemen. Bij het luisteren van muziek waren de lage tonen nog wel oké te noemen, maar midden en hoge tonen vertoonden bij ons hele vreemde vervormingen. Accenten in muziek die we met andere earbuds of koptelefoons wel horen vielen gewoon helemaal weg met deze set. Dit verhaal wordt echter nog interessanter.

We vonden dit contrast al vreemd gezien de in-game muziek van Sayonara Wild Hearts op onze Nintendo Switch wel goed naar voren kwam. Het probleem zit hem blijkbaar in de Bluetooth verbinding. We gebruikten de USB-C ontvanger ook eens op onze laptop, luisterden naar een nummer en vervolgens naar hetzelfde nummer via Bluetooth. Het verschil is monsterlijk te noemen. Via Bluetooth is de audiokwaliteit gewoon niet wat je verwacht van een JBL product terwijl met het gebruik van de USB-C ontvanger de prestaties binnen de verwachting liggen (in deze prijsklasse). De middentonen waren plots zuiver en ook de hoge tonen waren, op wat kleine imperfecties na, binnen de kaders van wat je van earbuds die € 99,99 kosten mag verwachten.

De nice-to-haves

De JBL Quantum TWS Air maakt ook gebruik van de JBL Headphones app die je op iOS en Android apparaten kan installeren. Via deze app kan je de gebaren op beide earbuds aanpassen naar jouw wens. Tik je liever op de linker earbud om een gesprek aan te nemen dan op de rechter, dan pas je dat aan in de app. Hier kan je ook de geluidsbalans in aanpassen, hebben we diverse equalizer opties en kan je het Ambient Sound profiel aanpassen. De earbuds kennen enkel een passieve noise cancelling, maar met Ambient Sound kan je omgevingsgeluiden nog enigszins filteren. Een geinige gimmick, maar het kan vanzelfsprekend niet tippen aan een échte ANC.