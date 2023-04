Review | JBL Quantum 910 – Het is inmiddels alweer een tijdje geleden, maar we hebben weer een interessante JBL gaming headset tot onze beschikking gekregen: de JBL Quantum 910 Wireless. Deze headset behoort tot het hogere segment en kent ondersteuning van de JBL software. In deze review gaan we dieper in op de JBL Quantum 910 en we vergelijken deze met zijn bekabelde variant, de Quantum One. We waren erg onder de indruk van de Quantum One en daarom zijn we benieuwd of de JBL Quantum 910 Wireless een waardig alternatief is. We hebben de headset grondig getest en gaan onze bevindingen nu met je delen. Blijf dus vooral lezen als je nieuwsgierig bent naar onze ervaringen met de JBL Quantum 910 Wireless!

Een cybertechno gamey look

De headset valt binnen de lijn van de andere modellen van de Quantum-serie. Net als de Quantum One is de headset voorzien van cybertechno-achtige LED-verlichting met het JBL-logo op de earcups. De earcups zijn uitgerust met grote lederen oorkussens, wat zorgt voor een zeer comfortabele ervaring. Ook qua formaat is de headset voor elk hoofd wel geschikt, waardoor het comfort bij elke gebruiker goed tot z’n recht komt. De glanzende afwerking van de headset laat de LED-verlichting opvallen en geeft de headset een ‘gamey’ uitstraling. Dit ontwerp is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar wij vinden het zeker leuk om te zien. Toch moeten we toegeven dat het ontwerp niet overal even geslaagd is. Zo vinden we de microfoon bijvoorbeeld erg goedkoop, dun en lelijk afgewerkt. Het rubberen onderdeel van de microfoon past niet bij de rest van het ontwerp en kan helaas niet worden verwijderd.

Gelukkig zijn we wel positief over het volledige pakket dat wordt geleverd voor € 212,99. Naast de essentiële USB-C dongle (met USB-A adapter) worden er ook nog een hoop kabels meegeleverd: een pc-splitter en een mini-jack kabel (met remote control voor mute) en een USB-C naar USB-A oplaadkabel. De versie die wij hebben ontvangen is bedoeld voor de PlayStation 4 & 5 en tevens pc. De headset kan ook worden gebruikt op een Xbox-console via de mini-jack kabel, waarbij de headset passief wordt ingezet. Er bestaat ook een mogelijkheid om de headset via Bluetooth te gebruiken, dus dat betekent dat je de Quantum 910 kunt gebruiken op een Nintendo Switch of andere mobiele apparaten. De Quantum 910 heeft echter een aantal leuke features die alleen via (wireless) USB kunnen worden gebruikt door de aansturing, waarover later meer.

Er gebeurt van alles

De JBL Quantum 910 Wireless levert een punchy geluid dat vergelijkbaar is met de Quantum One. Het is een headset met een prominente bass, die erg diep kan gaan en ervoor zorgt dat elke plof, boem of gedonder goed voelbaar is in je hoofd. Helaas is de bass niet erg zuiver en klinkt het vaak slordig bij drukkere scenes/actiemomenten. De middentonen daarentegen zijn de kracht van deze headset: ze zijn zuiver en geven de algemene sound een mooie weergave. Het is echter jammer dat de hogere tonen gedempt overkomen door het prominente gebruik van de bass. Het geluidsprofiel van deze headset kan het best worden omschreven als een rollercoaster, omdat er veel gebeurt binnen het geluid. Hoewel we er veel plezier aan hebben beleefd tijdens casual gebruik bij actievolle content, is het qua balans tussen de verschillende tonen wel een beetje een rommeltje. Ondanks dat is het geluid nog steeds indrukwekkend en kunnen we concluderen dat de JBL Quantum 910 Wireless een goede keuze is voor gamers die houden van een punchy en opwindend geluid.

Wat betreft de ruimtelijkheid is de JBL Quantum 910 Wireless vrij basic te noemen, maar dit heeft wel een goede reden. De headset is namelijk uitgerust met een knop waarmee je on-the-fly kunt schakelen tussen verschillende spatial sound modi, namelijk: normaal, spatial 7.1 (QuantumSPHERE 360) en een stand waarin de head tracker is geactiveerd. Dit werkt zelfs wanneer je achter je PlayStation-console zit, wat een leuke extra functie is. Hoewel je op pc met behulp van de JBL QuantumEngine software meer uitgebreide instellingen hebt (zoals een EQ en het gebruik van DTS spatial sound), is dit inmiddels wel een bekend gegeven. Het feit dat je met de Quantum 910 meer uit de headset kunt halen (in vergelijking met de Quantum One) is een groot pluspunt. De spatial sound is niet per se de allerbeste die we hebben gehoord (de middentonen komen bijvoorbeeld flink hoger te liggen), maar het is zeker een leuke extra functie voor degenen die hiervan houden.

Een prima pakket

Voor de prijs van € 212,99 krijg je aardig wat waar voor je geld met de JBL Quantum 910 Wireless. De draadloze headset gaat ongeveer 35 uur mee, wat vrij degelijk is. Zeker als je bedenkt dat je de headset binnen 2 uur weer volledig kunt opladen. De microfoon, die er misschien niet erg mooi uitziet, is functioneel genoeg. Hoewel de warmte van je stem enigszins ontbreekt, is de neutrale weergave van je stem (die als koud kan worden omschreven) niet per se aantrekkelijk om naar te luisteren, maar het is wel functioneel voor communicatie. De opklapbare microfoon kun je daarbij nog omhoog klappen om het te muten, hoewel er ook een overbodige extra knop is om hetzelfde te doen.