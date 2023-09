Jim Ryan is geen onbekende onder de PlayStation gamers, want de Engelsman is immers sinds 2019 de CEO van Sony Interactive Entertainment. Daarmee bekleedt hij de hoogste functie binnen de PlayStation tak, maar daar komt volgend jaar maart een einde aan.

Via een persbericht heeft Sony PlayStation aangekondigd dat Jim Ryan in maart 2024 met pensioen zal gaan. Om de transitie zo goed mogelijk te laten verlopen zal Hiroki Totoki vanaf volgende maand in de rol de interim CEO stappen. Totoki zal nauw samenwerken met de CEO van Sony in het algemeen, Kenichiro Yoshida en het management van SIE om de volgende stap in de toekomst van PlayStation vorm te geven, aldus het persbericht.

Jim Ryan stelt in zijn verklaring dat hij met veel plezier 30 jaar voor Sony PlayStation heeft gewerkt. Hij vindt het echter lastig om in Europa te wonen en in Noord-Amerika te werken. Dit is één van de redenen waarom hij besloten heeft om met pensioen te gaan. Zijn volledige verklaring is als volgt:

“After 30 years, I have made the decision to retire from SIE in March 2024. I’ve relished the opportunity to have a job I love in a very special company, working with great people and incredible partners. But I’ve found it increasingly difficult to reconcile living in Europe and working in North America. I will leave having been privileged to work on products that have touched millions of lives across the world; PlayStation will always be part of my life, and I feel more optimistic than ever about the future of SIE. I want to thank Yoshida-san for placing so much trust in me and being an incredibly sensitive and supportive leader.”