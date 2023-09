In augustus kon je hier al lezen dat Microsoft en Ubisoft een deal gesloten hadden met betrekking tot de streamrechten van Activision Blizzard games. Dit in het kader om aan de bezwaren van de Britse CMA tegemoet te komen in verband met de overname van Activision Blizzard.

Concreet betekende dit dat Ubisoft de exclusieve rechten verworven had om de titels van Activision Blizzard op hun streamingplatform uit te brengen. Een stevige deal, dus. Nu heeft Ubisoft CEO Yves Guillemot meer uitleg verschaft over de beweegredenen achter die deal.

Volgens Guillemot is cloud gaming – oftewel het streamen van games – de toekomst. Een toekomst die helemaal niet meer zo ver weg is. En dus is het verkrijgen van de Activision Blizzard rechten voor Ubisoft een heel goede zaak.

“We strongly believe in the next five to 10 years, many games will be streamed and will also be produced in the cloud. That’s what pushed us to go forward with the [Microsoft] deal.”