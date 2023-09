Het mag geen geheim zijn dat er al enige tijd gewerkt wordt aan een volwaardige, nieuwe Tomb Raider-game, maar tot op heden is daar nog niets van getoond. Voor veel Lara Croft fans is het dus afwachten totdat de officiële onthulling volgt. We kunnen begin volgend jaar echter wel aan de slag met de remaster van de eerste drie games die voor alle moderne platformen uitkomt, maar dat is niet alles.

Netflix is namelijk ook druk bezig geweest met onze Britse avonturierster, want zij krijgt een eigen serie op de streamingdienst. Deze serie gaat onder de naam Tomb Raider: The Legend of Lara Croft en speelt zich na de avonturen van de drie recente games af. Zo zien we in de eerste trailer een aantal bekende gezichten terug op een ingelijste foto en ook zien we Lara Croft zelf met pijl en boog. Het ziet er nu al best goed uit, check het hieronder zelf even.