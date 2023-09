Wie wel in is voor het plegen van overvallen, kan dit sinds kort in PayDay 3 doen. Maar wie op zoek is naar een meer casual ervaring, kan zich op consoles binnenkort verheugen op Teardown. In deze pixelachtige game is het jouw doel om bijvoorbeeld een overval te plegen, maar ook om bepaalde objecten op te blazen. De game verscheen eerder al op Steam en kreeg daar overweldigend veel positieve reacties.

In Teardown heb je verschillende modi waarin je aan de slag kunt. Zo is er een ‘story’ modus, waarin je 40 levels gepresenteerd krijgt en ook is er een Sandbox modus, waarin je niet met limieten te maken hebt als het gaat om het gebruik van verschillende tools. In de Creative modus kan je daarnaast ook hele gebouwen op creatieve wijze zelf maken alvorens je ze laat exploderen op een bevredigende manier. Hieronder kan je de nieuwe trailer bekijken.

Teardown verschijnt op 15 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Vanaf die datum zit de game gelijk inbegrepen bij PlayStation Plus Extra en Premium.