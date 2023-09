Epic Games is een bedrijf dat de afgelopen jaren een flinke groei zag. Dit enerzijds natuurlijk vanwege het enorme Fortnite succes, anderzijds via de lancering van de Epic Games Store. Dit jaar gaat het klaarblijkelijk echter wat minder, wat resulteert in het ontslag van ongeveer 16% van de werkkracht.

Het bedrijf heeft intern aangegeven dat ze meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Daarnaast levert de Fortnite Creator minder op dan geanticipeerd. Als gevolg hiervan komen tussen de 800 en 900 personeelsleden op straat te staan. Een gedeelte van de ontslagen is gevallen bij Mediatonic, de ontwikkelaar van Fall Guys.

Verder zal Epic Games twee bedrijven afstoten: Bandcamp en Songtradr. Het bedrijf SuperAwesome zal als onafhankelijke entiteit verder gaan. Deze bedrijven werden eerder door Epic Games aangekocht, maar zijn nu slachtoffer van de ontslagronde. De volledige verklaring van Epic Games CEO Tim Sweeney kan hier gevonden worden.