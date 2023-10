Upstream Arcade en Good Shepherd Entertainment lieten vorige maand vol trots weten dat Hellboy: Web of Wyrd een releasedatum had gekregen. De ontwikkelaar en uitgever zijn hier nu op teruggekomen.

Hellboy: Web of Wyrd zal namelijk iets later verschijnen dan eerder werd aangegeven. Het spel zal nu op 18 oktober 2023 in de winkels liggen in plaats van op 4 oktober. De reden voor het uitstel is dat de ontwikkelaar spelers de best mogelijke ervaring wil voorschotelen, daarom nemen ze ietsje meer tijd.

“Developer Upstream Arcade is still hard at work ensuring that all players – longtime fans and newcomers to the Hellboy universe alike – receive the best experience possible.”

Hellboy: Web of Wyrd verschijnt voor de Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.