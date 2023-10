Sommige games blijven schijnbaar eeuwig in het limbo van early access hangen. Graven, een dark fantasy first person adventure game waarin je vakkundig de tovenaar mag uithangen, is echter niet één van die games. Geïnteresseerden zullen blij zijn te vernemen dat Graven op het punt staat om na bijna drie jaar zijn early access stadium achter zich te laten en op 23 januari 2024 officieel op pc te verschijnen.

En de consoles dan? Die worden niet vergeten. Later in 2024 zullen we ook versies voor de PlayStation 4 en 5; Xbox One en Series X|S; en Nintendo Switch mogen verwelkomen. Twijfelaars verwijzen we alvast door naar de onderstaande trailer, die toch voldoende charme uitstraalt om onze interesse te wekken.