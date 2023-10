Volgend jaar kunnen pc-gamers aan de gang met Angry Foot, een first-person actiegame. Van deze game is nu een video beschikbaar gesteld die precies laat zien wat je van de gameplay kunt verwachten.

In Angry Foot beleef je gewapend met een schietijzer en je krachtige rechtervoet een gewelddadig avontuur in Shit City. Het doel van het spel is simpel: dood alles wat er voor je voeten komt. Hoe dit er in Angry Foot uitziet kan je in de onderstaande video bekijken.