Microsoft is er niet vies van om de Xbox controller in andere kleuren uit te brengen en de aanstaande, nieuwe release heeft de zogeheten ‘Gold Shadow’ kleurstelling. Het gaat hier om een speciale uitgave van de Xbox controller die een goud-naar-zwart metallic kleurverloop kent.

De controller is nu beschikbaar voor pre-order en zal op 17 oktober worden uitgebracht. De adviesprijs van de controller bedraagt € 69,99. Mocht je interesse in de controller hebben, dan kan je hier terecht voor een bestelling.

De controller is compatible met de Xbox Series X|S, Xbox One en pc, maar ook mobiele telefoons en tablets. In dat laatste geval werkt het draadloos via Bluetooth.