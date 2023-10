Nadat PowerWash Simulator naar elke huidige en vorige generatie consoles is gebracht, liet Futurlab afgelopen juni weten dat ze bezig waren met een virtual reality-versie. Deze game heeft nu een releasedatum gekregen.

PowerWash Simulator wordt op 2 november uitgebracht voor de Meta Quest 2, 3 en Pro. Het is nog niet bekend of het spel ook beschikbaar zal komen voor PlayStation VR2. Er is zeker een kans dat dit zal gebeuren, gezien het feit dat PowerWash Simulator aanvankelijk alleen voor Xbox en pc uitkwam en later op andere platforms verscheen.

Mocht er een PS VR2-versie in ontwikkeling zijn, dan zullen we jullie daarvan natuurlijk op de hoogte stellen.