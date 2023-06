PowerWash Simulator is eerder dit jaar op verschillende platformen uitgebracht nadat het al sinds vorig jaar beschikbaar is op pc en Xbox. Ontwikkelaar FuturLab is voorlopig ook nog niet klaar met de titel, want er staan meerdere uitbreidingen gepland.

Nu blijkt de game ook naar nog meer platformen te komen, want de ontwikkelaar is een samenwerking met nDreams aangegaan. Deze ontwikkelaar is bekend van verschillende virtual reality games en daarom is de keuze op hun gevallen om PowerWash Simulator VR te maken.

Deze game is in ontwikkeling voor de Quest 2 en moet dit jaar uitkomen. Vreemd genoeg komt de game niet naar PlayStation VR2, wat in onze ogen ook een uitstekend platform is om op schoon te maken in virtual reality. Maar wie weet wordt de Quest 2 versie later alsnog naar het platform van Sony geport.