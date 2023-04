PowerWash Simulator is al geruime tijd beschikbaar op de pc en Xbox One/Xbox Series X|S, maar kwam eerder dit jaar ook naar de PlayStation en Nintendo Switch. In de tussentijd heeft ontwikkelaar Futurlab ook meerdere gratis uitbreidingen beschikbaar gesteld. Dit in het teken van Tomb Raider en Final Fantasy.

Nu de game op alle platformen verkrijgbaar is, is het tijd om vooruit te kijken naar nieuwe content. Via een roadmap heeft men bekendgemaakt dat we zowel gratis als betaalde content mogen verwachten. De eerste betaalde content verschijnt ergens dit kwartaal.

Het bovenstaande schema is erg duidelijk, dus spelers van de game zijn voorlopig nog niet klaar met schoonmaken. Verder is aangekondigd dat de game ook fysiek zal verschijnen op 18 april 2023.