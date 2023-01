Virtueel schoonmaken in stijl… daar staat PowerWash Simulator voor! Vooralsnog was die titel – waarin je onder andere een bungalow en een boomhut mocht oppoetsen – enkel op de pc en Xbox consoles verkrijgbaar, maar op 31 januari komt daar verandering in. PowerWash Simulator verschijnt dan namelijk ook op de PlayStation platformen én de Nintendo Switch.

Daar blijft het overigens niet bij. Op 31 januari mogen we immers ook een gratis DLC-pakket verwelkomen, waarin spelers het landhuis van de familie Croft kunnen schoonmaken. Croft, als in: de enige echte Lara Croft. Een leuke cross-over, maar vooral ook een stevige uitdaging, aangezien de familie Croft best hoge standaarden heeft. De onderstaande trailer toont meer.

Het ‘Tomb Raider Special Pack’ zal op alle platformen meteen verkrijgbaar zijn.