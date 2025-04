The Muckingham Files 5 voor PowerWash Simulator nu gratis verkrijgbaar

We snappen wel dat sommige ontwikkelaars soms moeite hebben met het peilen van de interesses van gamers. We hebben de afgelopen jaren genoeg flops meegemaakt, maar ook onverwachte successen. En eerlijk: als je ons een paar jaar geleden had verteld dat een game waarin je met een hogedrukreiniger aan de slag gaat een immens populaire indie-titel zou gaan worden, hadden wij je voor gek verklaard.

Desalniettemin is PowerWash Simulator nog altijd een gigantisch succes en met goede redenen. De game steekt gewoon prima in elkaar en is ontzettend vermakelijk. Ontwikkelaar FuturLab heeft door de jaren heen al veel nieuwe content uitgebracht voor PowerWash Simulator en daar zijn ze nog niet mee gestopt. The Muckingham Files 5 betreft een gratis update voor de game die weer de nodige nieuwe content toe zal voegen en per direct verkrijgbaar is. Meer details hieronder.

Treat yourself to a sweet clean-up! Muckingham’s Dessert Parlour is in a sticky situation after an unexpected visit from a rogue raccoon has left a lasting impression. Not just on the other patrons, but the counters, walls and ceilings too.

Melt away goop by the scoopful and savour soft-serve satisfaction in the fifth instalment of The Muckingham Files. Restore the Dessert Parlour to its former knickerbocker-glory and indulge in a dirt-busting delicacy so good that you’ll want a second helping.

About “The Muckingham Files”

“The Muckingham Files” is a series of free Bonus Job updates that take you to never-before-seen places from the original universe of PowerWash Simulator, with new characters, locations and stories. Get to know more about your stomping ground and its inhabitants as the most in-demand power washer in town.