Meer dan drie jaar geleden kwam het nieuws naar buiten dat er een nieuw deel in de Commandos-serie in ontwikkeling is bij Claymore Game Studios. Dit project stond destijds nog in de kinderschoenen, dus het heeft even geduurd voordat de game zijn officiële onthulling mocht zien. Nu acht de ontwikkelaar de tijd rijp om het spel te laten zien.

Het nieuwste deel in de Commandos-serie heet Commandos: Origins. Dit is een prequel die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar het originele team voor het eerst bij elkaar kwam.

De real-time tactics titel zal volgend jaar worden uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal op de releasedatum ook beschikbaar worden gesteld voor Xbox Game Pass-abonnees. De aankondigingstrailer laat je alvast wat gameplay beelden zien en dat check je hieronder.