Sony heeft een nieuwe applicatie voor de PlayStation 4 en 5 uitgebracht: Sony Pictures Core. Dit is een evolutie van de Bravia Core app die voorheen enkel op de gelijknamige televisies van Sony beschikbaar was. Met deze nieuwe toevoeging kunnen gamers via de media sectie van de console gebruikmaken van de dienst.

De Sony Pictures Core app is in feite een videodienst waar een reeks van pakweg 2.000 films op staat, die naar de televisie en nu dus ook de PlayStation gestreamd kunnen worden, alsook geselecteerde Xperia apparaten. Het streamen van de films gaat op basis van een aankoop of huur, dus het is wat anders dan een dienst als Netflix.

Wat de app een meerwaarde geeft is dat je bepaalde Sony Pictures films in een exclusieve, vroege periode al kunt aanschaffen. Een goed voorbeeld hiervan is Gran Turismo, die onlangs nog in de bioscoop draaide.

Hierbij wordt wel aangegeven dat deze film beschikbaar is in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland met een release op andere markten binnenkort, waaronder Nederland. Bij aanschaf van de film krijgen kopers vervolgens weer credits voor Gran Turismo 7, wat mooi meegenomen is.

Als je PlayStation Plus Premium abonnee bent, dan krijg je toegang tot een catalogus van ongeveer 100 films als onderdeel van je abonnement. Deze catalogus is advertentie vrij en krijgt geregeld updates. Sony laat weten dat er ook nog additionele voordelen komen voor alle PlayStation Plus abonnees, maar dat moeten we voor nu afwachten.