De maand oktober is inmiddels lekker onderweg en de ene game na de andere vliegt ons om de oren. Terwijl we kunnen uitkijken naar nog veel games die deze maand zullen verschijnen, blikt Sony terug op de afgelopen maand. Dit door middel van overzichten te publiceren van de games die het vaakst gedownload werden.

EA Sports FC 24 is net zoals FIFA dat in het verleden was gelijk een goede binnenkomer, want hoewel de titel eind vorige maand pas uitkwam staat het direct bovenaan bij de PlayStation 4 en PlayStation 5. Op de tweede plek zien we verdiend Baldur’s Gate 3 terug en andere nieuwe releases als The Crew: Motorfest, Mortal Kombat 1, Lies of P en PayDay 3 staan eveneens in de top 10.

Buiten dat worden de lijsten voornamelijk gedomineerd door games die al geruime tijd verkrijgbaar zijn. Hieronder alles op een rijtje.

PS5

EA SPORTS FC 24 Baldur’s Gate 3 NBA 2K24 The Crew: Motorfest Mortal Kombat 1 Grand Theft Auto V PayDay 3 Cyberpunk 2077 Lies of P Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Avengers Star Wars Jedi: Survivor The Witcher 3: Wild Hunt Call of Duty: Modern Warfare II Assassin’s Creed: Valhalla F1 23 Among Us Gran Turismo 7

PS4

EA SPORTS FC 24 Minecraft Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V The Crew: Motorfest NBA 2K24 The Forest Need for Speed Heat Totally Accurate Battle Simulator Need for Speed Payback Hogwarts Legacy Tekken 7 Red Dead Redemption theHunter: Call of the Wild Gang Beasts A Way Out PayDay 2: Crimewave Edition Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

PS VR2

Crossfire: Sierra Squad Beat Saber Pavlov Job Simulator Walkabout Mini Golf Creed: Rise to Glory – Championship Edition Swordsman VR Kayak VR: Mirage ALVO VR The Dark Pictures: Switchback VR

PS VR

Job Simulator SUPERHOT VR Beat Saber Arizona Sunshine Batman: Arkham VR Drunkn Bar Fight Goalkeeper VR Challenge Creed: Rise to Glory Lethal VR Marvel’s Iron Man VR

Free-to-play (PS5 + PS4)