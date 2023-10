Het is alweer even geleden dat we de hypergewelddadige top-down shooter Hotline Miami – en diens even bloeddorstige sequel, Hotline Miami 2: Wrong Number – mochten verwelkomen. Tijd voor een wederoptreden, moeten ze bij uitgever Devolver Digital gedacht hebben. Wat men aan de overkant van de Noordzee een heuse ’trip down memory lane’ zou noemen.

Het ziet er namelijk naar uit dat we binnenkort beide titels zullen kunnen aanschaffen op de PlayStation 5, vermoedelijk in een collectiepakket, zoals er in 2019 reeds één uitkwam voor de Nintendo Switch. Hoe weten we dit? Wel, dankzij het verschijnen van trofeeënlijsten voor Hotline Miami én Hotline Miami 2 op de PS5. Een teken aan de wand, als je het ons vraagt.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.