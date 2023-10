Hoewel Nintendo tot op heden stil is over de opvolger van de Nintendo Switch, wijzen steeds meer geruchten op een release in 2024. Dat is ook wel een mooi moment, gezien de hybride console van Nintendo inmiddels ruim 6 jaar oud is.

Een nieuw gerucht is nu afkomstig van ‘SoldierDelta’ die in het verleden al wat informatie wist te lekken over Rise of the Ronin. Of deze insider heel betrouwbaar is moet nog blijken, maar volgens zijn nieuwe bericht zou de Nintendo Switch opvolger in twee modellen verschijnen.

Zo zal er een standaard model zijn die een adviesprijs kent van $449,-, maar ook is er een goedkoper model die enkel digitaal is. Die kost $399,-. Beide modellen zouden gelijktijdig gelanceerd worden en dat zou dan op 24 september 2024 moeten zijn. Mocht die datum niet haalbaar zijn, dan zou Nintendo 3 november als back-up releasedatum hebben.

Of het klopt is dus afwachten, maar met een toename van geruchten de laatste tijd is het aannemelijk dat de officiële aankondiging niet al te lang meer op zich zal laten wachten.