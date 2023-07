Team Ninja heeft zich weer flink op de kaart gezet na een aantal succesvolle releases en de Japanse studio werkt op dit moment hard aan Rise of the Ronin. We weten nog niet veel over de game, maar dankzij de leaker die bekend stond als The Snitch zijn er details én afbeeldingen gelekt. The Snitch deelde de informatie op z’n Discord server en dat is inmiddels ook op ResetEra terug te lezen.

Zo zou de samoerai game een mix zijn tussen Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima en Dark Souls, en de game zou meerdere moeilijkheidsgraden hebben. Daarbij lijkt de game side quests te bevatten, zijn er romantische verhaallijnen aanwezig en wordt er geleund op de beschrijvingen van voorwerpen om de lore te verdiepen.

De leaker besluit zijn verhaal door te stellen dat Rise of the Ronin gepland staat voor een release in het eerste kwartaal van 2024. Of het allemaal klopt, zullen we natuurlijk nog wel even moeten afwachten, al is de informatie die deze persoon lekt doorgaans erg accuraat.