Tegen het einde van de levenscyclus van de eerste PlayStation console werd Hogs of War uitgegeven. Het is mogelijk dat deze turn-based strategy-titel nu als remaster weer terugkeert. Alleen is hier wel extra geld voor nodig en daarom wordt er een Kickstarter campagne opgezet.

De naam van de remaster is Hogs of War Lardcore en deze game zal uitkomen voor consoles. Het spel zal niet alleen verbeterde graphics met zich meenemen, maar onder andere ook een gloednieuwe online modus.

Urbanscan is al even bezig met de game, maar er is dus meer geld nodig om het project helemaal af te ronden. Daarom zal er op 17 oktober een Kickstarter campagne starten, waarmee de ontwikkelaar £150.000 hoopt op te halen. Wordt er meer geld gedoneerd, dan zullen er verschillende ‘stretch goals’ zijn, waaronder nieuwe modi en een pc-port.

Alles wat je over de Kickstarter campagne van Hogs of War Lardcore moet weten kan je in de onderstaande video bekijken.