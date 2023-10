Met de opkomst van verscheidene tools en soms zelfs het complete reverse engineeren van games, kunnen hobbyisten en creatievelingen steeds meer hun ei kwijt in het gaminglandschap en schuwen ze er niet voor om bijvoorbeeld klassieke titels in een nieuw jasje te steken.

Ditmaal is het tweede avontuur van Lara Croft – Tomb Raider II – aan de beurt. Een getalenteerde ontwikkelaar heeft de game namelijk in het sidescrolling genre gestopt en beelden van zijn project gedeeld op YouTube. De Fransman is duidelijk bekend met de franchise, want eerder voorzag hij Tomb Raider: Legend al van een zogeheten “demake” en heeft hij tevens andere Tomb Raider fangames in elkaar gezet.