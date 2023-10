EA Sports heeft recent EA Sports FC 24 uitgebracht en ook is er nog een mobiele game beschikbaar in de vorm van EA Sports FC Mobile. Daar zal het niet bij blijven, want de uitgever heeft nu EA Sports FC Tactical aangekondigd, eveneens voor mobiel. Deze game zal begin 2024 verschijnen voor iOS en Android.

In plaats van met een actieve voetbalgame hebben we hier te maken met een tactische turn-based voetbalgame. De focus van de gameplay ligt op in-game strategie├źn, zoals stamina en power-play management. De wedstrijden worden gesimuleerd waaruit turn-based mogelijkheden ontstaan in verdediging, aanval, inzet van skill moves, schoten op doel en nog veel meer.

De game zal voorzien zijn van meer dan 5.000 echte spelers en dat over meer dan 10 competities. Hieronder vallen de Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 en meer. Qua modi mogen we een vriendschappelijke multiplayer verwachten, maar ook ranked, Leagues, competities en meer.