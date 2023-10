Microsoft heeft de afgelopen jaren verschillende ontwikkelaars opgekocht en met het inlijven van Bethesda namen ze zelfs een volledige uitgever over. Daar stopte het niet, want sinds gisteren zijn ze officieel ook eigenaar van Activision Blizzard.

Met die overname begint Microsoft op het vlak van Xbox Game Studios serieuze vormen aan te nemen. Om dat allemaal in kaart te brengen heeft X-gebruiker Klobrille een overzicht gemaakt en die hebben we hierboven geplaatst (klik voor grotere versie).

Afgezien van tientallen studio’s, beschikt Microsoft nu ook over een immense hoeveelheid IP’s. Een gedeelte daarvan zal exclusief zijn voor de Xbox en pc, maar van Call of Duty weten we bijvoorbeeld dat komende delen ook gewoon naar de PlayStation en zelfs Nintendo platformen zullen komen.