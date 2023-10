De eerstvolgende Call of Duty-game is nog niet uit of informatie over het deel dat eind 2024 moet verschijnen begint te lekken. CoD_Perseus deelt op X een tweetal afbeeldingen van maps die in het volgende deel zitten en als ze bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Treyarch werkt aan de game en die zou klassieke maps uit Call of Duty: Black Ops moeten bevatten.

Insider Gaming voegt hier aan toe dat zij begrepen hebben dat Treyarch van plan is om een groot deel van de klassieke Black Ops maps naar het komende deel te brengen, al kunnen ze niet specifiek duiden om welke maps het gaat die bij launch inbegrepen zitten of geïntegreerd worden in de nieuwe Warzone map.

Indien dit klopt dan volgt Activision een nieuwe koers, want Modern Warfare 3 bevat ook oudere maps. Dit is enerzijds nostalgisch, maar aan de andere kant ook wat gemakkelijk al zullen gloednieuwe maps dan gratis post-launch worden toegevoegd. Dit zou men met het volgende deel ook willen doen.

Volgens bronnen van Insider Gaming doet men dit om de lange ontwikkeltijd van maps aanzienlijk in te korten. Of het allemaal klopt moet uiteraard nog blijken.