Ben jij het beu dat je daar altijd maar wat met je stokje staat te zwaaien als tovenaar? Wel daar gaat Galvanic Games een toverstokje voor steken: ze voorzien ons namelijk van Wizard with a Gun, een coöp sandbox survivalgame. Verken het landschap, upgrade jouw basis en verzamel materialen om te ontsnappen uit de Shatter.

Dit kan je alleen doen, maar dat is maar alleen, dus er is ook de optie om met vrienden aan de slag te gaan. De onderstaande trailer geeft je een korte inkijk in de gameplay en afgezien van de fun die je zal kunnen beleven, ziet de game er ook nog eens best schattig uit.

Wizard with a Gun komt op 17 oktober uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.