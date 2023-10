Iedereen weet wel dat mieren in kracht versus grootte bij de sterkste beestjes ter wereld horen, aangezien ze tot 50 keer hun eigen gewicht kunnen tillen. Maar wist je al dat mieren ook aan slavernij doen? Ze ‘ontvoeren’ mieren uit andere kolonies om hen in hun kolonie aan het werk te zetten. Verder zouden er voor elke persoon op aarde zo’n 2.5 miljoen mieren rondlopen en zou het gewicht van alle mieren samen evenveel zijn als het gewicht van alle mensen samen die er op aarde rondlopen.

Oké, even verder na dit biologisch intermezzo: uitgever Microïds en ontwikkelaar Tower Five hebben een teaser trailer en nieuwe screenshots vrijgegeven van het fotorealistische strategie-avonturenspel Empire of the Ants. Volgens de ontwikkelaar zijn strategische planning, verkenning, gevechtsvaardigheden, maar vooral het opzetten van lokale allianties met andere wilde dieren noodzakelijkheden om jouw kolonie niet alleen te doen overleven, maar te doen floreren.

De game zal in 2024 verschijnen voor consoles en pc. Welke consoles dit zijn, is nog niet gespecificeerd, maar wel weten we dat het de moeite waard is om de onderstaande teaser te bekijken.