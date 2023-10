The Lord of the Rings: Return to Moria zal volgende week verkrijgbaar zijn op de PlayStation 5 en pc, terwijl Xbox Series X|S-eigenaren tot volgend jaar moeten wachten. Free Range Games en North Beach Games hebben echter alvast de openingsvideo beschikbaar gesteld, die je onderaan dit bericht kunt bekijken.

In de nieuwe The Lord of the Rings-game staan de dwergen centraal. Ze gaan op avontuur om de overblijfselen van hun moederland te vinden. Hiervoor is niet alleen teamwork nodig, maar ook je overlevingsvaardigheden worden op de proef gesteld.