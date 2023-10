Nu Activision Blizzard officieel eigendom is van Microsoft, hebben ze in bepaalde mate de vrijheid om te doen wat ze willen met de Call of Duty franchise. De enige zekerheid naar andere platforms is dat komende games in de reeks zeker voor 10 jaar multiplatform zullen verschijnen.

Op dit moment loopt er nog een deal tussen Sony PlayStation en Activision rondom de franchise, wat exclusieve in-game content voor PlayStation gamers oplevert en ook de beta van Modern Warfare 3 was eerder toegankelijk. Dit zal in de toekomst veranderen naar een non-exclusieve samenwerking.

Phil Spencer heeft nogmaals benadrukt dat de franchise qua content 100% gelijk zal zijn over alle platformen. Microsoft heeft geen intentie om Call of Duty te gebruiken om mensen te pushen een Xbox te kopen, dit sluit dus ook het gebruik van exclusieve content uit.