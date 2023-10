Sony is er niet vies van om met enige regelmaat de aankomende line-up aan te prijzen. Dit wordt vaak gedaan met commercials en Sony heeft door de jaren heen best wat unieke varianten bedacht. Om de zoveel tijd verschijnt er een nieuwe en dat is ook nu weer het geval.

In deze nieuwe commercial met de titel ‘Sense of Play’ wordt met name de komende Japanse line-up getoond voor de PlayStation. Deze is geregisseerd door Densuke 28 en wordt begeleid door een nummer van Syudou en Teddy Loid.

In de commercial zien we onder meer titels als Final Fantasy VII Rebirth, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Tekken 8, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name en nog veel andere games.