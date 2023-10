Nintendo bracht een interessante mix van party games in WarioWare: Get It Together, maar in onze review waren we niet heel enthousiast over het geheel. Het was de totale uitwerking die wat teleurstelde, al gaven we wel aan dat het potentie had. Afijn: binnenkort komt WarioWare: Move It! op de markt en deze speelt nu open kaart in de nieuwe trailer.

In deze 3 minuten durende trailer krijg je een helder overzicht van wat je te wachten staat in de game. Zo zien we weer de meest bizarre en rare mini-games voorbijkomen die jij samen met je vrienden kunt spelen. Benieuwd naar wat voor soort games er allemaal te vinden zijn? Check dan zeker even de nieuwe Japanse trailer hieronder.