Review | WarioWare: Get It Together! – Mario is een echte held en er zijn al vele games verschenen met deze bekende loodgieter. Nintendo is er echter niet vies van om ook titels te maken met ‘bad guys’ in de hoofdrol. Zo heeft Mario’s vijand, Wario, ook zijn eigen games gekregen en de lijst titels is best indrukwekkend te noemen. Sinds 2010 is de schurk echter wat minder vaak te zien. Zo verscheen in 2013 Game & Wario voor de Wii U en in 2018 kwam WarioWare Gold uit voor de 3DS, maar daar bleef het verder bij. Wellicht dat Nintendo de jaren ’20 zal gebruiken om Wario weer wat meer liefde te geven en hun nieuwe poging is WarioWare: Get It Together!

Een game in een game

Als je WarioWare: Get It Together! opstart, zal je als eerst aan de slag moeten gaan met de campagne. Dit is namelijk de enige optie die dan beschikbaar is. Je krijgt een verwaarloosbaar verhaal te spelen, waarin je bugs moet verslaan in een door Wario gemaakte game. Dat het verhaal niets voorstelt is niet erg, je speelt deze serie immers voor zijn microgames. Je eerste speelsessie met de nieuwste WarioWare is puur genieten. De kort maar krachtige microgames zijn erg vet om te spelen, want de zeer korte tijd die je hebt om een opdracht te vervullen zorgt voor een ware adrenaline rush en hierdoor kijk je uit naar wat nog komen gaat. De geinige sfeer die de game ademt voegt alleen maar meer toe aan de speelvreugde.

Typisch

De microgames die je te spelen krijgt zijn typisch WarioWare, dus verwacht de meest vreemde situaties. Zo ben je op het ene moment een oksel aan het ontharen om even later opeens in een The Legend of Zelda: Breath of The Wild omgeving te staan waar je een kubus weg moet schieten. Als je echter bekend bent met de reeks, dan zie je wel dat de ideeën langzaamaan op beginnen te raken. Er zijn namelijk aardig wat microgames die al meerdere keren voorbij zijn gekomen in eerdere delen, alleen dan wel in een andere verpakking. Dit mag de pret niet drukken, want het is nog steeds erg tof om te spelen maar het is bij momenten herkenbaar. Door de microgames te spelen kun je munten verdienen en die kan je weer gebruiken om de verschillende personages (beperkt) te customizen. Niet bijzonder, maar wel leuk.

Aan het eind van elk level krijg je een ‘baasgevecht’ en de serie staat er bekend om dat dit veelal één van de hoogtepunten is. In Get It Together! valt dat helaas vies tegen. Er zit hier en daar wel een leuk en grappig baasgevecht tussen, maar het merendeel stelt eigenlijk niet zoveel voor. Wat de kers op de taart had moeten zijn in elk level, is nu een natte scheet geworden en dat doet de vreugde wat dempen. Kom je verder in het spel, dan verliest de game nog meer van zijn glans. Dit komt doordat de campagne binnen twee uur uit te spelen is. Je kan daarna levels natuurlijk opnieuw spelen om alle microgames te ontgrendelen, maar dat betekent ook dat je veelvuldig eerder gespeelde microgames tegenkomt. Aangezien je dan weet wat je moet doen, is de lol er na een tijdje wel een beetje vanaf. Nu is dit inherent aan de serie, maar voor de gevraagde prijs (€ 49,99) van de nieuwste WarioWare verwacht je wel dat je er wat langer mee bezig bent.

Terug naar de basis

De serie maakt altijd gebruik van de unieke functies van de console waarvoor het spel uitkomt. Je zou dan ook denken dat WarioWare op de Switch in ieder geval het touchscreen benut en iets met de Joy-Cons doet. In plaats daarvan heeft Intelligent Systems gekozen om weer ‘back to basic’ te gaan. De microgames speel je namelijk alleen met analoge stick en actieknoppen. Dit is zowel een goede als slechte beslissing. Het is goed omdat je geen rare capriolen uit hoeft te halen en je het spel zowel in handheld modus als op de tv kunt spelen. Deze maken beide gebruik van de maximale resolutie (720p handheld en 1080p op tv) en de performance is met 30fps verder identiek, dus het maakt niet uit hoe je de game speelt. De keerzijde om terug te gaan naar de basis komt ook met een nadeel, want dat is waarschijnlijk de reden dat er ongeveer honderd microgames minder zijn dan in diens voorganger: WarioWare Gold op de 3DS. Je kan immers meer content voorschotelen als je gebruik maakt van alle functionaliteiten die een console/handheld te bieden heeft.

Om het mindere aantal microgames te compenseren, biedt het nieuwste deel van WarioWare verschillende personages aan waarmee je kunt spelen. Deze hebben elk hun eigen vaardigheden/eigenaardigheden. Zo kan de één bijvoorbeeld in alle richtingen bewegen en een schouderduw uitvoeren en een ander springt constant en kan alleen maar naar boven schieten. Dit zorgt ervoor dat je een microgame met elk personage net even anders moet aanpakken. Meer variatie is altijd goed, de impact is echter miniem en zorgt niet voor uren aan extra gameplay. Het grote aantal personages is ook een beetje vertekend. Er zijn twintig verschillende figuren, maar sommige vaardigheden/eigenaardigheden zijn vrijwel identiek aan die van anderen.

Ten minste houdbaar tot

Door het spelen van de campagne worden er meer modi ontgrendeld. Je kan dan elk level of microgame los spelen, waarbij de moeilijkheidsgraad langzaam wordt opgekrikt. De opdrachten blijven hetzelfde, alleen moet je bijvoorbeeld bij het vangen van een bal nu twee of meer ballen vangen. De bedoeling is uiteindelijk om een zo hoog mogelijke score te behalen. Elke week wordt er ook een ‘challenge’ toegevoegd, waarin je een kleine variatie op bestaande microgames speelt. Er zijn tevens nog wat losse mini-games te spelen om de tijd te doden en daarmee is er zeker wat te doen na het uitspelen van de campagne, zij het wel met een beperkte houdbaarheidsdatum. Het leuke is er na een dag of drie á vier wel af, omdat je alles dan wel gezien hebt en je niet voor de zoveelste keer je score hoeft te verbeteren.

De eerder genoemde minigames zijn niet allemaal voor één speler, bij sommige moet je minimaal met zijn tweeën zijn en soms kunnen maximaal vier spelers deelnemen. Je kan de campagne zelf ook met een vriend of vriendin spelen en dit zorgt ervoor dat je langer geïnteresseerd blijft. Maar ook hier geldt weer dat je op een gegeven moment alles wel gezien hebt. Feit blijft wel dat het af en toe leuk is om WarioWare: Get It Together! weer even uit de kast te halen om nog een paar potjes te spelen. Spelen met of tegen vrienden is namelijk niet zo voorspelbaar als wanneer je alleen speelt en blijft daardoor langer leuk. Alleen is het samen spelen dan weer enkel lokaal mogelijk en niet ook online, wat een gemiste kans is.