Over iets meer dan twee weken kunnen fans van Wario een sprongetje in de lucht maken. Op vrijdag 10 september zal WarioWare: Get it Together in de schappen verschijnen en dat is het negende deel in de franchise. Dit deel brengt voor het eerst coöperatieve modi met zich mee, maar wat kan je nog meer verwachten?

Niemand minder dan Wario zelf legt even haarfijn uit hoe het precies zit als je zijn game aanschaft. Zo bevat de game maar liefst 200 microgames die ieder erg uniek zijn. Al deze microgames zijn op een verschillende manier te spelen en dat is afhankelijk van met welk personage je speelt. Ook daar heeft Wario een aantal voorbeelden van in de onderstaande trailer en zo maak je ook kennis met een aantal van zijn crewmembers.

Benieuwd hoe WarioWare: Get it Together speelt? Dan raden we je aan de demo te checken die sinds vorige week beschikbaar is.