Nintendo heeft WarioWare: Get It Together! eind vorige week uitgebracht voor de Nintendo Switch en of de game bevalt, dat lees je op korte termijn in onze review. Om de release extra aandacht te geven is er natuurlijk een launch trailer verschenen en die check je hieronder.

Deze trailer laat kort wat van de vele microgames zien en zet natuurlijk ook gelijk de toon. Lang is de trailer niet, maar check het zeker even hieronder. Kom later deze week terug voor onze beoordeling van deze nieuwe Nintendo Switch titel.