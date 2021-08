In een nieuwe trailer van WarioWare: Get It Together! krijgen we een blik op de eerste coöp gameplaybeelden en diverse minigames die bij launch aanwezig zijn.

Deze minigames brengen opnieuw een boel discussies en gekkigheid met zich mee en dat kunnen de twee presentatoren in de trailer zeker beamen. Zo zien we dat snelheid zeker een belangrijke factor is, maar dat ook de hulp inroepen van je partner zeker geen onnodige luxe is op het gepaste moment. Wie de game alvast eens wil uitproberen kan aan de slag met de demo die terug te vinden is in de Nintendo eShop.

WarioWare: Get It Together! verschijnt op 10 september 2021 exclusief op de Nintendo Switch.