Op 10 september verschijnt WarioWare: Get it Together exclusief voor de Nintendo Switch, maar je kunt de game nu alvast even uitproberen. Nintendo heeft namelijk een speelbare demo uitgebracht in de Nintendo eShop. In deze demo kun je de singleplayer uitproberen, alsook de lokale tweespeler modus van de game.

Dat laatste is extra interessant om even uit te proberen, want dit negende deel in de franchise introduceert een tweespeler coöp modus. Dit is dus een volledig nieuw aspect in de game, wat ongetwijfeld voor veel speelplezier zal zorgen.

De uiteindelijke versie van WarioWare: Get it Together beschikt over 200 microgames en die dien je zoals gebruikelijk zo snel mogelijk te spelen. Om een indruk van deze game te krijgen check je de onderstaande trailer.